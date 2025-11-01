Калининградцев предупредили о черном дыме из трубы теплостанции «Балтийская»

В Калининграде 6 ноября на теплостанции «Балтийская», которая расположена на улице Эльблонгской, проведут испытания оборудования, рассчитанного на работу в экстренных ситуациях. Станцию временно переведут на мазут, из трубы повалит черный дым. Об этом горожан предупреждают в администрации города.
Ранее такие тренировки провели на РТС «Северная» и РТС «Чкаловск».
В мэрии города отметили, что мазут как резервное топливо используют также и на РТС «Восточная», ее проверят 11 ноября. Тренировки на РТС «Прибрежная» намечены на 18 ноября.