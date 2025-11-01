Омские судовладельцы заплатили штрафов на 211 тысяч рублей

Как рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Омской области Сергей Звеков, чаще всего судоводители нарушают правила, связанные с обеспечением безопасности пассажиров, к примеру, игнорируют спасательные жилеты. На втором месте — несоблюдение правил плавания. Кроме того, шесть водителей маломерных судов поймали за штурвалом пьяными.