Омские судовладельцы заплатили штрафов на 211 тысяч рублей

В региональном ГУ МЧС подвели итоги навигации 2025 года — официально сезон закрыт с 1 ноября. Омские судовладельцы заплатили штрафов на сумму свыше 211 тысяч рублей.
В целом за навигационный период инспекторы ГИМС выезжали на патрулирование водных объектов около 500 раз. По результатам проверок было вынесено 195 постановлений об административных правонарушениях, включая 34 предупреждения и 161 штраф. 16 судов помещены на штрафстоянку.
Как рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по Омской области Сергей Звеков, чаще всего судоводители нарушают правила, связанные с обеспечением безопасности пассажиров, к примеру, игнорируют спасательные жилеты. На втором месте — несоблюдение правил плавания. Кроме того, шесть водителей маломерных судов поймали за штурвалом пьяными.
По данным ГИМС, на данный момент в Омской области зарегистрировано 7 803 судна и учтено 9 589 судоводителей.