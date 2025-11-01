В Таганроге прокуратура через суд защитила права инвалида

В Ростовской области прокуратура через суд защитила права инвалида из Таганрога. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.
Как выяснилось, мужчина с тяжелым хроническим заболеванием ранее оформил выплату по инвалидности. Поддержку назначили, но деньги по какой-то причине перечислялись не в полном объеме.
В связи с этим сотрудники прокуратуры подали иск с требованиями о перерасчете. Суд поддержал обращение. В итоге размер выплаты определили соответствии с законом.
