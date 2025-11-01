Тюменские ученые создали генетическую базу данных с ДНК коров

Ученые государственного аграрного университета Северного Зауралья в Тюмени разработали базу данных генетического тестирования крупного рогатого скота, сообщили в департаменте агропромышленного комплекса региона. Работы велись при поддержке нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Новая разработка представляет собой систему учета и анализа генетической информации о поголовье абердин-ангусской породы в Тюменской области. База данных содержит подробные сведения о каждом животном, включая ДНК-профили, данные о генах продуктивности и наследственных аномалиях.
По словам руководителя проекта Елены Бойко, новая система выведет управление в животноводстве на новый уровень. Она позволяет моделировать генетическое совершенствование стада на годы вперед. База данных предназначена для использования селекционерами, зоотехниками-генетиками, специалистами племенных служб и научными работниками аграрного профиля.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.