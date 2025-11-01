Ричмонд
+6°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинские школы искусств получили новое оборудование

В числе приобретенных инструментов — домры, балалайки, баяны, а также гусли и ксилофон.

Детские школы искусств № 2 и 11 в Челябинске получили современные музыкальные инструменты и оборудование в соответствии с задачами национального проекта «Семья», сообщили в городской администрации.

Для детской школы искусств № 2 закуплено профессиональное оборудование: рояль «Беларусь», баян Scandalli, микрофоны. Особое значение имеют специальные планшеты для коммуникации — они предназначены для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по дополнительной общеразвивающей программе.

Для творческого коллектива детской школы искусств № 11 приобрели домры, балалайки, баяны, гитары, аккордеоны, а также гусли и ксилофон. Уже в этом учебном году юные музыканты начали занятия на новых инструментах.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.