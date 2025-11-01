Суд вернул наследникам российского дипломата 200-летнюю виллу на Босфоре

Спор о праве собственности возник после революции 1917 года в России. После смерти Николая II османский султан издал указ и судебное решение, разрешающие сдать особняк в аренду России. Однако, как подчеркивалось в решении суда, имущество никогда не было напрямую зарегистрировано за Россией. При этом кадастровая проверка 1950 года подтвердила, что имение по-прежнему зарегистрировано на имя Свечина.