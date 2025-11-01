В Тульской области увеличили размер премий за научные достижения

По информации пресс-службы облправительства, будут увеличены три ключевых премии: премия им. Б. С. Стечкина, присуждаемая за вклад в развитие естественных и технических наук; премия им. К. Д. Ушинского — за выдающиеся достижения в области гуманитарных наук, и премия им. Е. Н. Сабинина. Ее присуждают за разработку и внедрение в производство высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса региона.