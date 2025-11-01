В погоне за мышцами. Назван продукт, который разрушает суставы

Очень часто мы сталкиваемся с недобором белка. Это может быть в разных случаях, не только если вы активно тренируетесь и растите мышцы, белок нужен всем, особенно если вы стараетесь построить сбалансированный рацион и похудеть. Тренеры и нутрициологи часто рекомендуют добавить протеин из банки или спортивное питание. Протеин — must-have для роста мышц. Но мало кто задумывается, что употребление протеинов может навредить суставам и связкам. «Не слишком ли это высокая цена за удобство?», — задается вопросом Павел Семиченков, врач высшей категории, хирург, ортопед, травматолог, эксперт в области роботизированного эндопротезирования коленного и тазобедренного суставов в России и СНГ. Он рассказал aif.ru, какие риски несет в себе спортивное питание и как минимизировать разрушающее воздействие на суставы.