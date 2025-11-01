Ричмонд
Олег Ефимов вновь возглавил Бакалинский район Башкирии

В Башкирии избран новый глава Бакалинского муниципалитета.

Источник: Комсомольская правда

На заседании районного Совета депутатов главой Бакалинского района избрали Олега Ефимова. Ранее он уже руководил муниципальным образованием на протяжении двух лет.

Как сообщил сам Ефимов в своих социальных сетях, депутаты единогласно проголосовали за его кандидатуру.

Новый руководитель пообещал оправдать оказанное доверие и продолжить развитие района. Он отметил важность завершения уже начатых проектов и реализации новых инициатив. Ефимов выразил уверенность, что совместными усилиями удастся достичь поставленных целей и воплотить в жизнь планы по развитию малой родины.

