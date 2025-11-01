Олег Ефимов вновь возглавил Бакалинский район Башкирии

На заседании районного Совета депутатов главой Бакалинского района избрали Олега Ефимова. Ранее он уже руководил муниципальным образованием на протяжении двух лет.
Как сообщил сам Ефимов в своих социальных сетях, депутаты единогласно проголосовали за его кандидатуру.
Новый руководитель пообещал оправдать оказанное доверие и продолжить развитие района. Он отметил важность завершения уже начатых проектов и реализации новых инициатив. Ефимов выразил уверенность, что совместными усилиями удастся достичь поставленных целей и воплотить в жизнь планы по развитию малой родины.
