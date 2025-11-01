Новые авиарейсы связали Краснодар и Санкт-Петербург

Напомним, с момента возобновления работы краснодарского аэропорта после почти трех с половиной лет простоя его услугами воспользовались свыше 200 тысяч пассажаров. За этот период было выполнено 1383 взлетно-посадочные операции, из которых 955 пришлось на внутренние авиалинии и 428 на международные рейсы.