Новые авиарейсы связали Краснодар и Санкт-Петербург

Авиакомпания Smartavia возобновила прямое воздушное сообщение между Санкт-Петербургом и Краснодаром. Согласно расписанию, рейсы будут выполняться три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам на современных лайнерах Boeing 737−800.
Как сообщила пресс-служба воздушной гавани кубанской столицы, перелеты осуществляются в моноклассовой компоновке салона, предусматривающей 189 пассажирских мест экономического сегмента. В периоды повышенного спроса во время ноябрьских и новогодних праздников авиаперевозчик планирует увеличить частоту полетов по данному направлению.
Отмечается, что маршрут между двумя городами традиционно пользуется стабильно высоким спросом у путешественников независимо от сезона. Об этом свидетельствует полная заполняемость первых восстановленных рейсов Smartavia, а также сохраняющаяся популярность рейсов других авиакомпаний, включая «Аэрофлот», «Победду» и «Россию», которые продолжают обслуживать это направление.
Напомним, с момента возобновления работы краснодарского аэропорта после почти трех с половиной лет простоя его услугами воспользовались свыше 200 тысяч пассажаров. За этот период было выполнено 1383 взлетно-посадочные операции, из которых 955 пришлось на внутренние авиалинии и 428 на международные рейсы.
Напомним, что авиакомпания Red Wings с 29 октября открыла регулярные прямые рейсы из Краснодара в Батуми — туристическую столицу Грузии.
Также, с 26 октября аэропорт Краснодара начал работать по осенне-зимнему расписанию. Пассажирам доступны 24 направления.