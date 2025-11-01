Чем какао помогает людям с малоподвижным образом жизни?

Современный ритм жизни все чаще приковывает нас к стульям — офисным, автомобильным или домашним. В среднем человек проводит в сидячем положении до шести часов в день, и эта вынужденная неподвижность бьет по одной из самых важных систем организма — сердечно-сосудистой. Снижение эластичности артерий всего на 1% повышает риск инфаркта и инсульта на целых 13%. Ученые из Университета Бирмингема обнаружили простой диетический способ противостоять этому вреду, и помощь приходит из вкусного и знакомого с детства источника — какао.
Что происходит с сосудами, когда мы долго сидим?
Длительное сидение приводит к ухудшению работы сосудов ног. Кровоток замедляется, артерии становятся менее эластичными и не могут эффективно расширяться, чтобы пропускать нужное количество крови. Это создает дополнительную нагрузку на сердце и со временем может привести к развитию серьезных заболеваний. Организм воспринимает такое состояние как стресс, даже если вы просто спокойно сидите за компьютером.
Как какао может этому противостоять?
Секрет какао — в высоком содержании флаванолов. Это природные соединения, известные своими мощными свойствами укреплять сосуды и защищать их во время стресса. Исследователи решили проверить, могут ли эти вещества компенсировать вред от двух часов непрерывного сидения. Участники эксперимента выпивали какао-напиток, либо богатый флаванолами (695 мг), либо почти без них (5,6 мг). Результаты были поразительными: у группы, получившей высокую дозу флаванолов, функция сосудов оставалась в норме, в то время как у остальных она значительно ухудшалась.
В эксперименте участвовали как мужчины с низкой, так и с высокой физической подготовкой. Оказалось, что даже отличная форма не защищает сосуды от временного ухудшения функции при длительном сидении, если человек не получает достаточно флаванолов. Это доказывает, что физическая активность и правильное питание, богатое флаванолами, работают в тандеме, но не заменяют друг друга.
Включение в рацион продуктов, богатых флаванолами, может стать эффективной стратегией для миллионов людей, чья работа связана с малоподвижностью. Чашка качественного какао может помочь защитить сосудистую систему без радикальных изменений в образе жизни.