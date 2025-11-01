Чем какао помогает людям с малоподвижным образом жизни?

Современный ритм жизни все чаще приковывает нас к стульям — офисным, автомобильным или домашним. В среднем человек проводит в сидячем положении до шести часов в день, и эта вынужденная неподвижность бьет по одной из самых важных систем организма — сердечно-сосудистой. Снижение эластичности артерий всего на 1% повышает риск инфаркта и инсульта на целых 13%. Ученые из Университета Бирмингема обнаружили простой диетический способ противостоять этому вреду, и помощь приходит из вкусного и знакомого с детства источника — какао.