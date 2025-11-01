На мосту через реку Черную в Севастополе введут реверсивное движение

Напомним, в Симферополе частично ограничили движение по бульвару Франко из-за аварийных работ на теплосетях. Движение прекращено с 1 по 4 ноября на участке от улицы Тренева в районе дома № 34 в сторону улицы Киевской. Ограничения связаны с проведением срочных аварийных работа на сетях теплоснабжения.