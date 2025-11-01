На мосту через реку Черную в Севастополе введут реверсивное движение

На мосту через реку Черную в Севастополе с 2 по 8 ноября введут реверсивное движение транспорта, сообщает пресс-служба правительства города.
Это связано с устранением замечаний, выявленных в ходе проведения ремонтных работ. Отмечается, что данные меры не повлияют на сроки завершения ремонта — все работы планируется полностью выполнить до конца ноября.
Напомним, в Симферополе частично ограничили движение по бульвару Франко из-за аварийных работ на теплосетях. Движение прекращено с 1 по 4 ноября на участке от улицы Тренева в районе дома № 34 в сторону улицы Киевской. Ограничения связаны с проведением срочных аварийных работа на сетях теплоснабжения.
Ранее мы писали, что в Симферополе 1 ноября частично перекрывали улицу Куйбышева. Ограничения действовали с 9:00 до 16:00 на участке от переулка Северный до дома № 19.