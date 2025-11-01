Кто такие тайконавты?

История с «космонавтом» и «астронавтом» показала, что любая страна, обладающая амбициями и технологиями для космических полетов, стремится подчеркнуть свою уникальность. Китай не стал исключением. Хотя первый тайконавт Ян Ливэй отправился в космос лишь в 2003 году, сам термин «тайконавт» (taikonaut) был придуман еще в 1998 году. Его появление — это осознанный шаг, демонстрирующий независимость китайской космической программы и ее статус как национального достояния.