Кто такие тайконавты?

В мире покорителей космоса давно устоялись два главных термина: советский «космонавт» и американский «астронавт». Их разделение уходит корнями в политическое противостояние времен Холодной войны. Однако с начала XXI века на космической арене прочно обосновался третий игрок — Китай, который принес с собой и собственное название для своих покорителей орбиты: тайконавты.
Почему появилось отдельное слово?
История с «космонавтом» и «астронавтом» показала, что любая страна, обладающая амбициями и технологиями для космических полетов, стремится подчеркнуть свою уникальность. Китай не стал исключением. Хотя первый тайконавт Ян Ливэй отправился в космос лишь в 2003 году, сам термин «тайконавт» (taikonaut) был придуман еще в 1998 году. Его появление — это осознанный шаг, демонстрирующий независимость китайской космической программы и ее статус как национального достояния.
Как получилось слово «тайконавт»?
Это слово построено по той же модели, что и его предшественники. Оно состоит из двух частей:
Тайко́нг (taikong) — китайское слово, означающее «космос» (дословно — «Великая Пустота»).
Навт (naut) — греческая основа, означающая «мореплаватель», которая была заимствована из английского языка.
Таким образом, «тайконавт» дословно можно перевести как «космоплаватель». Термин стал настолько распространенным, что был включен в авторитетные словари, включая «Краткий оксфордский словарь».
Тайконавт — это то же самое, что космонавт или астронавт?
По своей сути — да. Все три термина обозначают специалиста, прошедшего подготовку и совершающего полет в космическое пространство. Однако ключевое различие — национальная принадлежность. Тайконавты являются гражданами Китая и частью космической программы Китая (CNSA).
А в других странах есть свои названия?
Да, тенденция создавать собственные термины существует и в других странах, развивающих космические программы. Например, в Индии используют слово «вьоманавт», в Казахстане — «гарышкер», а в Германии можно встретить термин «раумфарер».