В Кагальницком районе Ростовской области открыли центр «#ДонМолодой»

Молодежный центр «#ДонМолодой» открыли в Кагальницком районе Ростовской области при поддержке национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Площадь центра составляет 160 кв. м. Для него закупили оборудование, технику и мебель. В нем молодежь сможет проводить встречи и тематические мероприятия, а также обучаться управлению дронами.
Напомним, в области функционирует флагманский региональный центр «#ДонМолодой». В этом году подобные места появились в Ростове-на-Дону и Шахтах.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.