Владимир Плащенко вновь назначен руководителем ГУ ветеринарии Омской области

Он возглавляет ведомство с 2014 года.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Омской области Виталий Хоценко 2 ноября 2025 года подписал распоряжение о переназначении Владимира Плащенко на должность начальника Главного управления ветеринарии региона. Срок полномочий установлен на один год.

Владимир Плащенко руководит ведомством с 2014 года и продолжит курировать вопросы ветеринарного надзора, профилактики заболеваний животных и обеспечения эпизоотического благополучия в регионе.

В тот же день стало известно о назначении нового министра природных ресурсов и экологии Омской области — им стал Евгений Ковтун.