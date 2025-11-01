Владимир Плащенко вновь назначен руководителем ГУ ветеринарии Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко 2 ноября 2025 года подписал распоряжение о переназначении Владимира Плащенко на должность начальника Главного управления ветеринарии региона. Срок полномочий установлен на один год.
Владимир Плащенко руководит ведомством с 2014 года и продолжит курировать вопросы ветеринарного надзора, профилактики заболеваний животных и обеспечения эпизоотического благополучия в регионе.
В тот же день стало известно о назначении нового министра природных ресурсов и экологии Омской области — им стал Евгений Ковтун.