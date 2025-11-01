В селе Кляшево Башкирии открыли фельдшерско-акушерский пункт

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открылся в селе Кляшево Республики Башкортостан при поддержке национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Новый ФАП заменил старое здание, построенное в 1981 году. Он соответствует всем современным стандартам и санитарным нормам. Там есть отопление, горячая и холодная вода, а также созданы условия для приема пациентов, проведения вакцинации и диспансеризации. Медпункт будет обслуживать население села Кляшево и деревни Старые Карашиды общей численностью более 290 человек.
Кроме того, по проекту «Цифровой ФАП» жителям будут доступны новые медицинские услуги. Фельдшер сможет дистанционно открыть больничный лист, выписать электронный рецепт, провести телемедицинскую консультацию с врачом крупного учреждения и направить данные в другое учреждение на консультацию.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.