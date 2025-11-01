В селе Кляшево Башкирии открыли фельдшерско-акушерский пункт

Новый ФАП заменил старое здание, построенное в 1981 году. Он соответствует всем современным стандартам и санитарным нормам. Там есть отопление, горячая и холодная вода, а также созданы условия для приема пациентов, проведения вакцинации и диспансеризации. Медпункт будет обслуживать население села Кляшево и деревни Старые Карашиды общей численностью более 290 человек.