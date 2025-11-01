В ближайшие дни в Омской области может похолодать до — 18

Стремительное похолодание начнется в регионе уже сегодня, в ночь с 1 на 2 ноября. По прогнозу синоптиков, столбик термометра опустится до — 3 градусов, при прояснении до −8. Днем средняя температура будет составлять +1…+6 градус, местами до — 4. Весь день будет идти небольшой снег, на дорогах вероятна гололедица, к вечеру туман.