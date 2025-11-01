Ричмонд
В ближайшие дни в Омской области может похолодать до — 18

Температура начнет стремительно опускаться уже нынешней ночью.

Источник: Комсомольская правда

На Омскую область надвигается стремительное и мощное похолодание. По данным Обь-Иртышского УГМС, температура воздуха может опуститься до −18 градусов уже в ближайшие дни.

Стремительное похолодание начнется в регионе уже сегодня, в ночь с 1 на 2 ноября. По прогнозу синоптиков, столбик термометра опустится до — 3 градусов, при прояснении до −8. Днем средняя температура будет составлять +1…+6 градус, местами до — 4. Весь день будет идти небольшой снег, на дорогах вероятна гололедица, к вечеру туман.

Далее температура будет понижаться все сильнее. В ночь на 3 ноября она составит — 4…- 9 градусов. По северу области — — 9… −14. Днем воздух прогреется до — 4… +1 градусов, в северных районах — уверенные — 9. Снег, гололедица и снежные заносы на дорогах.

Резкое похолодание ожидается по области в ночь на 4 ноября — температура может опуститься до −18 градусов. Днем — — 4…- 9. Осадков в этот день не ожидается, на дорогах по-прежнему гололедица.