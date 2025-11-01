В здании Симферопольской детской школы искусств завершили ремонт

Ремонт стартовал в феврале 2025 года. В здании демонтировали кирпичные стены, потолки, полы и дверные коробки. Также там выполнили стяжку полов, штукатурные, гипсокартонные и фасадные работы, привели в порядок канализацию и водопровод. Специалисты обновили учебные кабинеты, концертный зал и мастерские, в результате чего были созданы современные пространства для занятий. Теперь 150 юных крымчан смогут обучаться вокалу, оркестровому искусству и игре на народных музыкальных инструментах.