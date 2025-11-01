В здании Симферопольской детской школы искусств завершили ремонт

Капитальный ремонт здания Симферопольской детской школы искусств завершен, сообщила министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина. Работы провели по национальному проекту «Семья».
Ремонт стартовал в феврале 2025 года. В здании демонтировали кирпичные стены, потолки, полы и дверные коробки. Также там выполнили стяжку полов, штукатурные, гипсокартонные и фасадные работы, привели в порядок канализацию и водопровод. Специалисты обновили учебные кабинеты, концертный зал и мастерские, в результате чего были созданы современные пространства для занятий. Теперь 150 юных крымчан смогут обучаться вокалу, оркестровому искусству и игре на народных музыкальных инструментах.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.