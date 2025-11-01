Ричмонд
В Аксае подрядчик вновь срывает сроки строительства школы

Ход строительства школы на улице Речников в Аксае снова вызвал недовольство властей.

Источник: Комсомольская правда

1 ноября вновь подняли вопрос о неудовлетворительных темпах строительства школы на улице Речников в Аксае. Ситуацию по итогам новой проверки прокомментировал глава районной администрации Константин Доморовский.

— Темпами работ не удовлетворен. Рабочих на объекте по-прежнему недостаточно. Потребовал усилить работу. Также указал на ряд недостатков и потребовал устранить замечания в кратчайшие сроки, — рассказал в своем телеграм-канале Константин Доморовский.

Кроме того, чиновник поручил направить в донской минстрой информацию о том, что подрядчик не выполняет свои обязательства и нарушает сроки исполнения протоколов.

В ближайшее время на объекте планируют установить газорегуляторный пункт для запуска котельной.

Параллельно выполняются асфальтирование и укладка плитки со стороны центрального входа и улицы Киевской. Также завершается укладка прорезиненного покрытия на спортплощадках и стадионе.

На блоках А, Б, В, Г и в здании спортзала продолжаются отделочные работы. Задачи по озеленению выполнены на 80%.

