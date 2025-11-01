Таинственный «детектив» у Лувра оказался 15-летним школьником

Фотография «завирусилась», потому что, как отметили пользователи, молодой человек в шляпе-федоре, тренче, костюме-тройке и с зонтом-тростью в руках выглядел на ней как детектив из фильмов про 1940-е годы. Одни писали, что это «самый детективно выглядящий детектив», какого они когда-либо видели, другие — что «детектив, который не иронично носит шляпу-федору» никогда не раскроет преступление. Многие пользователи сочли, что изображение сделано с помощью ИИ. Американская газета The New York Times опубликовала текст, посвященный этой фотографии. В нем специалист по ИИ отмечал, что предположение о генерации «правдоподобно», однако фотограф, снимавший в тот день рядом с Лувром, подтвердил изданию подлинность фото.