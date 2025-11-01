В Калининграде до декабря будут поэтапно перекрывать улицу Левитана

В Калининграде перекроют участки улицы Левитана. Ограничения будут действовать с 13 ноября по 4 декабря. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации.
Ограничения связаны с прокладкой канализации. Участки улицы Левитана будут перекрывать поэтапно:
с 13 по 23 ноября — от переулка Левитана до переулка Пархоменко; с 23 ноября по 4 декабря — от дома № 4 на Левитана до пересечения с Врубеля.
На время ограничения движения маршрут № 92 направят по Емельянова, Энергетиков и Левитана. В обратном направлении — по той же схеме.
«Проезд закрывается для обеспечения безопасности при строительстве канализационной сети. Ответственность за установку ограждения и дорожных знаков, включая схемы объезда, а также за безопасность движения пешеходов и транспорта на время работ возложена на подрядную организацию, ГП КО “Водоканал”», — говорится в сообщении.