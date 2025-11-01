Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главные новости за неделю 27 октября — 1 ноября 2025 года

Итоги недели с 27 октября по 1 ноября 2025 года: обзор главных новостей, событий и происшествий, произошедших в России и мире. Все самое важное и актуальное — в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями недели с 27 октября по 1 ноября 2025 года.

Россия успешно испытала подводный аппарат «Посейдон»

Источник: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Президент РФ объявил об успешных испытаниях подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергоустановкой. «Посейдон» мощнее межконтинентальной ракеты «Сармат», добавил Путин.

Кремль рассказал об ответе РФ на возможные ядерные испытания США

Источник: РИА "Новости"

При нарушении моратория на ядерные испытания Россия ответит соответственно ситуации, заявил Дмитрий Песков. Представитель Кремля добавил, что проведенное РФ испытание крылатой ракеты «Буревестник» не было ядерным.

Минобороны объяснило запрет Украины для СМИ посещать «котлы»

Источник: РИА "Новости"

Российское военное ведомство назвало отказ Украины допустить СМИ в районы блокировки ВСУ признанием катастрофы. Киев хочет скрыть ситуацию на фронте и обмануть международную общественность, заявил официальный представитель МО Игорь Конашенков.

Совфед одобрил законы о резервистах и круглогодичном призыве

Источник: Сергей Булкин/ТАСС

Совет Федерации 29 октября одобрил законопроект о привлечении резервистов к защите критически важных объектов. Также сенаторы одобрили закон, предусматривающий призыв на срочную службу в течение всего календарного года.

Суд приговорил блогера Шабутдинова к 7 годам лишения свободы

Источник: РИА "Новости"

Пресненский суд признал блогера Аяза Шабутдинова виновным в мошенничестве. Ему назначили семь лет колонии общего режима и штраф в размере 5 млн рублей.