Парковки в Сочи станут бесплатными в ноябрьские праздники

Сочинские власти вводят временную отмену оплаты на муниципальных парковках в праздничные дни ноября.

Источник: Комсомольская правда

В Сочи будет действовать льготный режим на муниципальных парковках в период ноябрьских праздников. Как сообщили в Муниципальном центре управления (МЦУ) города-курорта, изменения коснутся предстоящих выходных дней.

Бесплатно оставить автомобиль на городских парковках можно будет в течение трех дней: с воскресенья, 2 ноября, по вторник, 4 ноября, включительно.

Администрация города обращается к водителям с просьбой заранее планировать свои поездки и напоминает о необходимости соблюдения правил парковки в обычные дни, чтобы избежать административных взысканий.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре в День народного единства муниципальные парковки продолжат работать в платном режиме. Такое решение было принято руководством краевого центра ранее.