ВЦИОМ: в среднем москвичи посещают театры около четырех раз в год

«Мужчины ходят в театр чуть меньше четырех раз в год, женщины — даже больше пяти раз. Разрыв не очень большой, но он существует. На любви к театру позитивно сказывается высшее образование: 45% от числа обладателей университетских дипломов бывали в этом году на культурных мероприятиях. Среди остальных — только 22%», — приводятся в сообщении слова гендиректора аналитического центра ВЦИОМ, декана факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Валерия Федорова.