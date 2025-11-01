The Guardian: бывшему принцу Эндрю выплатят сотни тысяч фунтов на жизнь

Помимо лишения титулов, господину Маунтбеттену-Виндзору придется покинуть 30-комнатную резиденцию Роял-Лодж, в которой он жил до сих пор. По данным источников The Guardian, король Карл III единовременно выплатит брату «шестизначную сумму» для покрытия переезда из Роял-Лодж в резиденцию Сандрингем в Норфолке. В отличие от Роял-Лодж она является частным владением британских монархов, а не собственностью короны. Ранее британские СМИ предполагали, что именно туда, скорее всего, переселится бывший принц.