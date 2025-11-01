Уже более 10 тысяч школьников зарегистрировались на олимпиаду USCHOOL

Мероприятие проводится в два тура. Первый продлится до 30 ноября. В него включены тестовые задания, на которые необходимо ответить за ограниченное количество времени. Во время второго тура, который пройдет с 10 декабря по 1 апреля, нужно будет создать практики ориентированных экологических проектов по одной из заданных тем. Авторы лучших из них будут приглашены на онлайн-защиту.