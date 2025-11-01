Уже более 10 тысяч школьников зарегистрировались на олимпиаду USCHOOL

Более 10 тысяч школьников уже зарегистрировались на международную экологическую онлайн-олимпиаду USCHOOL, сообщили в центре развития экологических проектов «Убиратор Просвещение».
Мероприятие проводится в два тура. Первый продлится до 30 ноября. В него включены тестовые задания, на которые необходимо ответить за ограниченное количество времени. Во время второго тура, который пройдет с 10 декабря по 1 апреля, нужно будет создать практики ориентированных экологических проектов по одной из заданных тем. Авторы лучших из них будут приглашены на онлайн-защиту.
«Международная олимпиада USCHOOL — это мост между культурами. Мы видим, как школьники из разных стран предлагают удивительные решения для общих проблем — от изменения климата до сохранения воды. Их проекты — это не теория, а готовые к внедрению идеи, которые уже меняют мир к лучшему», — подчеркнула директор центра «Убиратор Просвещение» Эльвира Зинатуллина.
В олимпиаде могут принять участие ученики 2−11-х классов из России и стран СНГ. Предварительного отбора нет, достаточно зарегистрироваться по ссылке и выполнить задания до 30 ноября 2025 года. Все материалы переведены на языки стран-участниц.
