В поселке Винзили Тюменской области пройдет аграрный форум «Иннотех АПК»

Четвертый ежегодный региональный форум «Иннотех АПК» состоится 7 ноября в рабочем поселке Винзили Тюменской области, сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства. Мероприятие пройдет в соответствии с задачами национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Событие организуют в технологическом кластере «Пышминская долина». В программе запланировано пленарное заседание «АПК 3.0 — Центры компетенций автоматизации и роботизации отрасли», где спикеры обсудят роль инновационных подходов и технологий в сельском хозяйстве. На стратсессии «Развитие потенциала сельских территорий» расскажут про поддержку государственных инициатив и пути роста фермерских хозяйств.
Кроме того, пройдет круглый стол «Школа успешного фермерства: опыт ветеранов, поддержка государства и перспективы развития сельского хозяйства». Форум будет интересен для руководителей аграрных предприятий, представителей науки, СМИ и органов власти. Подробная информация и регистрация доступны на сайте.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.