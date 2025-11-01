Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В поселке Винзили Тюменской области пройдет аграрный форум «Иннотех АПК»

Участники обсудят инновации в сельском хозяйстве, господдержку и перспективы развития отрасли.

Четвертый ежегодный региональный форум «Иннотех АПК» состоится 7 ноября в рабочем поселке Винзили Тюменской области, сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства. Мероприятие пройдет в соответствии с задачами национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Событие организуют в технологическом кластере «Пышминская долина». В программе запланировано пленарное заседание «АПК 3.0 — Центры компетенций автоматизации и роботизации отрасли», где спикеры обсудят роль инновационных подходов и технологий в сельском хозяйстве. На стратсессии «Развитие потенциала сельских территорий» расскажут про поддержку государственных инициатив и пути роста фермерских хозяйств.

Кроме того, пройдет круглый стол «Школа успешного фермерства: опыт ветеранов, поддержка государства и перспективы развития сельского хозяйства». Форум будет интересен для руководителей аграрных предприятий, представителей науки, СМИ и органов власти. Подробная информация и регистрация доступны на сайте.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.