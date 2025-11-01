В поселке Винзили Тюменской области пройдет аграрный форум «Иннотех АПК»

Событие организуют в технологическом кластере «Пышминская долина». В программе запланировано пленарное заседание «АПК 3.0 — Центры компетенций автоматизации и роботизации отрасли», где спикеры обсудят роль инновационных подходов и технологий в сельском хозяйстве. На стратсессии «Развитие потенциала сельских территорий» расскажут про поддержку государственных инициатив и пути роста фермерских хозяйств.