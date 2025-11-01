Компании стройотрасли могут бесплатно разместить вакансии на SuperJob

Строительные и коммунальные компании России до 30 апреля 2026 года могут бесплатно размещать вакансии на платформе одного из крупнейших сервисов по поиску работы и сотрудников в России — SuperJob. Инициатива реализуется при поддержке Минстроя России, сообщили в ведомстве.