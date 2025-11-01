Компании стройотрасли могут бесплатно разместить вакансии на SuperJob

Строительные и коммунальные компании России до 30 апреля 2026 года могут бесплатно размещать вакансии на платформе одного из крупнейших сервисов по поиску работы и сотрудников в России — SuperJob. Инициатива реализуется при поддержке Минстроя России, сообщили в ведомстве.
«Ускоренные поиск и выход специалистов строительной отрасли и сферы ЖКХ на работу является ключевым элементом реализации инвестиционно-строительных проектов и последующей эксплуатации объектов капитального строительства. От этого зависит качество жизни людей и выполнение стратегических задач федерального проекта “Новый ритм строительства” нацпроекта “Инфраструктура для жизни”, ориентированного на достижение целей, поставленных Президентом России», — сказал замминистра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко.
Такая поддержка компаний стройотрасли упростит процесс найма сотрудников и облегчит поиск актуальных вакансий для соискателей, включая молодежь и начинающих специалистов. Помимо бесплатного размещения вакансий работодатели также получают доступ к 500 резюме. Для подключения к программе компаниям необходимо пройти регистрацию и авторизоваться по ссылке. Доступ на сервис SuperJob будет выдан автоматически.
«Строительство — это ключевая для российской экономики сфера, которая должна стать драйвером технологических решений и точкой притяжения талантливых сотрудников. Мы считаем важным создавать условия для эффективного найма и продвижения профессий в этой сфере», — отмечает вице-президент SuperJob по развитию стратегических партнерств Амир Сараков.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.