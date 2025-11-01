Open AI запретила ChatGPT давать консультации по праву и медицине

14 октября глава OpenAI Сэм Альтман написал в X о планирующемся добавлении эротического контента в ChatGPT. «В декабре по мере более полного внедрения возрастного ценза и в рамках нашего принципа “относитесь к взрослым пользователям как к взрослым” мы разрешим еще больше, например, эротику для верифицированных взрослых», — уточнил он.