В строй Бессмертного полка встал ещё один житель Кишинева: Из жизни ушёл ветеран войны, старшина Моргун Николай Федорович

В строй Бессмертного полка встал житель города Кишинева, ветеран Великой Отечественной войны, старшина Моргун Николай Федорович.
Война ворвалась в жизнь 14-летнего мальчишки из Днепропетровской области внезапно, как и для миллионов граждан Советского Союза. Её хватило и на него, родившегося в уже, казалось, непризывном, 1927 году. Николай Моргун был удостоен ордена Отечественной войны, медалей «За боевые заслуги» и «За Победу над Германией», юбилейными послевоенными наградами. Прожил достойную жизнь, став отцом, дедом и прадедом.
Вечная память Солдату Великой войны! Вечная Слава!
Источник: soldat_pobedi.
