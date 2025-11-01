В РЭУ имени Плеханова рассказали, как будет оплачиваться рабочая суббота

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Рабочий день в субботу 1 ноября будет оплачиваться в обычном режиме для работников с пятидневным рабочим графиком, а выход на работу в выходной день по графику для россиян с другим графиком должен быть оплачен в двойном размере или возмещен дополнительным выходным, рассказала РИА Новости доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Тарасова.