В Башкирию доставили новую партию вакцин от гриппа

Республика получила более 700 тысяч доз противогриппозных препаратов.

Источник: Комсомольская правда

Башкирия получила большую партию препаратов для вакцинации против сезонного гриппа. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин. По его словам, общее количество поступивших доз в регион составило 709 880.

В первую очередь прививки рекомендуют сделать взрослым, особенно тем, кто страдает хроническими заболеваниями, и гражданам старше 60 лет, пояснил Рахматуллин.

