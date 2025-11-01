В Башкирию доставили новую партию вакцин от гриппа

Башкирия получила большую партию препаратов для вакцинации против сезонного гриппа. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин. По его словам, общее количество поступивших доз в регион составило 709 880.
В первую очередь прививки рекомендуют сделать взрослым, особенно тем, кто страдает хроническими заболеваниями, и гражданам старше 60 лет, пояснил Рахматуллин.
