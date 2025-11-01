В подмосковном Королеве построят детский сад на 350 человек

Детский сад на 350 мест построят на улице Гагарина городского округа Королева Московской области в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в пресс-службе регионального министерства строительного комплекса.
«Для дошкольников в 2027 году в Королеве построим детский сад на 350 мест. На территории садика будут возведены детские площадки с теневыми навесами для каждой группы», — сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.
Кроме того, планируется установить малые архитектурные формы, а также оборудовать освещение. Территорию садика благоустроят и проведут на ней озеленение. Уточняется, что на данном этапе уже выбрана компания, которая спроектирует здание, построит его, а также доставит все необходимое оборудование.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.