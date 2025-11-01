В подмосковном Королеве построят детский сад на 350 человек

Кроме того, планируется установить малые архитектурные формы, а также оборудовать освещение. Территорию садика благоустроят и проведут на ней озеленение. Уточняется, что на данном этапе уже выбрана компания, которая спроектирует здание, построит его, а также доставит все необходимое оборудование.