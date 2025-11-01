Проект курорта «Казань марина» представили на деловой встрече в Москве

Председатель Госкомитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов представил в Москве проект курорта «Казань марина», сообщили в ведомстве. Развитие инфраструктуры для путешественников и гостей региона соответствует задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство».
Презентация проекта состоялась 30 октября на деловой встрече клуба инвесторов туристической отрасли. На мероприятии, организованном корпорацией «Туризм.РФ», обсудили ключевые вопросы развития сферы: ситуацию на рынке недвижимости и инвестиций, кадровое обеспечение, выбор гостиничных операторов, а также действующие меры государственной поддержки.
Центральной частью события стала питч-сессия инвестпроектов, реализуемых при поддержке «Туризм.РФ». Всего было представлено более 100 инвестиционных лотов, а особое внимание уделили проекту «Казань марина».
Всесезонный курорт создадут на берегу крупнейшего в Евразии Куйбышевского водохранилища, в часе езды от Казани. На территории площадью 72 га можно будет разместить до 300 яхт. Еще там предусмотрены набережная протяженностью 5 км, гостиницы 3−4* на 1250 номеров, а также спа-комплексы, бары, рестораны, пляжные клубы. Кроме того, планируются маяк со смотровой площадкой, детские и спортивные центры.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.