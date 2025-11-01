Проект курорта «Казань марина» представили на деловой встрече в Москве

Всесезонный курорт создадут на берегу крупнейшего в Евразии Куйбышевского водохранилища, в часе езды от Казани. На территории площадью 72 га можно будет разместить до 300 яхт. Еще там предусмотрены набережная протяженностью 5 км, гостиницы 3−4* на 1250 номеров, а также спа-комплексы, бары, рестораны, пляжные клубы. Кроме того, планируются маяк со смотровой площадкой, детские и спортивные центры.