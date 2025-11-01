Украинские мошенники начали использовать новую схему вербовки россиян

Поступает звонок из «военкомата» якобы для уточнения данных. Позже звонят якобы из Росфинмониторинга. Жертве говорят, что из военкомата звонили мошенники, которые оформили на человека доверенность. Затем поступает звонок от «следователя» ФСБ и «финразведки», заявляющих, что операции с доверенностью остановлены и нужно помочь поймать жуликов. После этого происходит сведение жертв разных афер: один человек приносит деньги для осуществления «спецоперации», а второй — забирает и отвозит их на указанный адрес.