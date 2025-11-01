В татарстанском Мамадыше начали строительство системы оснежения

Строительство системы искусственного оснежения для развития всесезонного парка экстремальных и зимних видов спорта стартовало в городе Мамадыше Татарстана, сообщили в исполнительном комитете Мамадышского муниципального района. Парк открылся в марте 2024 года по нацпроекту «Жилье и городская среда», который в этом году сменил национальный проект «Инфраструктура для жизни».
На данном этапе оборудование и трубы для системы уже закуплены. Сейчас идут земляные работы для дальнейшего монтажа и строительство основания под насосную станцию. Искусственное оснежение обеспечит работу горнолыжных склонов даже при недостатке естественного покрова. Уточним, в Мамадышском парке есть три горнолыжных склона разной сложности, пункт проката спортивного инвентаря, всесезонная горка для катания на тюбингах, веревочный парк, детская площадка и прогулочные зоны.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025.