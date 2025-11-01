В татарстанском Мамадыше начали строительство системы оснежения

На данном этапе оборудование и трубы для системы уже закуплены. Сейчас идут земляные работы для дальнейшего монтажа и строительство основания под насосную станцию. Искусственное оснежение обеспечит работу горнолыжных склонов даже при недостатке естественного покрова. Уточним, в Мамадышском парке есть три горнолыжных склона разной сложности, пункт проката спортивного инвентаря, всесезонная горка для катания на тюбингах, веревочный парк, детская площадка и прогулочные зоны.