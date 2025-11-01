Тюменские ученые разработали базу данных о болезнях животных

Ученые государственного аграрного университета Северного Зауралья официально зарегистрировали новую базу данных «Болезни пищеварительной системы животных и птиц», сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области. Работы по ее созданию велись в соответствии с задачами нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Разработка представляет собой электронную информационно-справочную систему, в которой собраны данные о заболеваниях органов пищеварения у многих животных — от сельскохозяйственных до домашних питомцев. Авторами проекта стали доценты Ольга Столбова и Елена Калугина и аспирант и практикующий ветеринарный врач Дарья Кухтерина.
База данных поможет быстрее диагностировать болезнь, так как врач сможет оперативно находить информацию о возможных заболеваниях по симптомам. Система также повысит эффективность лечения, поскольку содержит проверенные данные о современных методах терапии. Кроме того, такой ресурс станет основой для подготовки студентов ветеринарных специальностей, а ученые смогут с помощью нее проводить анализ данных и выявлять новые закономерности.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.