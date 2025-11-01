Тюменские ученые разработали базу данных о болезнях животных

База данных поможет быстрее диагностировать болезнь, так как врач сможет оперативно находить информацию о возможных заболеваниях по симптомам. Система также повысит эффективность лечения, поскольку содержит проверенные данные о современных методах терапии. Кроме того, такой ресурс станет основой для подготовки студентов ветеринарных специальностей, а ученые смогут с помощью нее проводить анализ данных и выявлять новые закономерности.