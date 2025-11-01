В Подмосковье состоятся Всероссийские соревнования по фехтованию

Всероссийские соревнования по фехтованию на призы двукратной олимпийской чемпионки Яны Егорян состоится в Химках с 5 по 7 ноября, сообщает пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области. Состязание пройдет в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России».
В турнире примут участие юноши и девушки до 15 лет, имеющие спортивный разряд не ниже второго. В Подмосковье приедут более 400 фехтовальщиков из 13 регионов России, также Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Соревнования пройдут в дисциплине «сабля». Победители и призеры получат награды из рук одной из самых титулованных саблисток России — Яны Егорян.
Состязания проводятся уже во второй раз. В прошлом году турнир собрал более 250 спортсменов из 12 субъектов России.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.