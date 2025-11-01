В Подмосковье состоятся Всероссийские соревнования по фехтованию

В турнире примут участие юноши и девушки до 15 лет, имеющие спортивный разряд не ниже второго. В Подмосковье приедут более 400 фехтовальщиков из 13 регионов России, также Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Соревнования пройдут в дисциплине «сабля». Победители и призеры получат награды из рук одной из самых титулованных саблисток России — Яны Егорян.