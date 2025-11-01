В Мелеузе Башкирии обсудили программу просвещения для родителей

Республиканский семинар-совещание по программе просвещения для родителей состоялся 30 октября на базе школы № 8 города Мелеуза Башкирии по национальному проекту «Молодежь и дети», сообщили в администрации Мелеузовского муниципального района.
Участие в мероприятии приняли более 100 человек из 23 муниципалитетов. Педагоги дошкольных учреждений поделились опытом работы с родителями по сохранению и укреплению здоровья, познавательному и речевому развитию, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста.
Так, детские сады № 3, № 12, № 21 и № 24 представили свои лучшие разработки: от дидактических игр, пробуждающих любознательность, до книг для детей с нарушением зрения. Педагоги делились своими авторскими находками, а детский сад № 7 представил свой уголок, посвященный патриотическому воспитанию.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.