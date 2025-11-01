Санэпидслужба сделала заявление о качестве воздуха после ЧП на «Беларуськалии»

В ведомстве уточнили, что специалисты санитарно-эпидемиологической службы Минской области 31 октября, а также 1 ноября провели мониторинг, отбор, анализ проб на содержание паров гидрохлорида (соляной кислоты) атмосферного воздуха в Солигорске и населенных пунктах Любанского района.