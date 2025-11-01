Санэпидслужба сделала заявление о качестве воздуха после ЧП на «Беларуськалии». Подробности рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.
В ведомстве уточнили, что специалисты санитарно-эпидемиологической службы Минской области 31 октября, а также 1 ноября провели мониторинг, отбор, анализ проб на содержание паров гидрохлорида (соляной кислоты) атмосферного воздуха в Солигорске и населенных пунктах Любанского района.
«Официально: по результатам исследования проб, взятых 1 ноября, на 13.00, превышений гигиенического норматива не выявлено», — подчеркнули в Минздраве.
СК обнародовал подробности ЧП с четырьмя пострадавшими на «Беларуськалии»: «Ударная волна повредила соседний резервуар с соляной кислотой».
Кроме того, МЧС сообщило, что превышения допустимой концентрации паров вредных веществ на «Беларуськалии» не зафиксировано.
Также в Минздраве сказали о состоянии здоровья пострадавших при ЧП на «Беларуськалии».