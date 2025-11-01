В подмосковном городском округе Красногорск зимой откроют почти 60 катков

Катки с искусственным льдом откроют на стадионе «Зоркий», в образовательном центре «Вершина» в Путилкове и в гимназии № 4 в Нахабине. Еще они появятся у Никольского храма в Павшинской пойме и на территории жилого комплекса «Арт». Обычные катки будут работать на всех территориях округа: 19 — в административном центре, 16 — в Нахабине и прилегающих деревнях, 11 — в Ильинском, пять — в Павшинской пойме, три — на Отрадненской территории. Уточняется, в подмосковных парках предстоящей зимой планируется открыть 45 катков с искусственным льдом, в том числе пять новых.