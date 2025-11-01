В подмосковном городском округе Красногорск зимой откроют почти 60 катков

Более 55 катков откроют в городском округе Красногорск Московской области зимой в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«На территории Красногорска в зимний период зальют 59 катков, из них пять — с искусственным льдом. Планируется, что работать они будут с 1 декабря 2025 года по 15 марта 2026 года. Все катки будут оборудованы раздевалками и пунктами проката инвентаря», — говорится в сообщении.
Катки с искусственным льдом откроют на стадионе «Зоркий», в образовательном центре «Вершина» в Путилкове и в гимназии № 4 в Нахабине. Еще они появятся у Никольского храма в Павшинской пойме и на территории жилого комплекса «Арт». Обычные катки будут работать на всех территориях округа: 19 — в административном центре, 16 — в Нахабине и прилегающих деревнях, 11 — в Ильинском, пять — в Павшинской пойме, три — на Отрадненской территории. Уточняется, в подмосковных парках предстоящей зимой планируется открыть 45 катков с искусственным льдом, в том числе пять новых.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.