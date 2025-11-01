В Башкирии более 80 человек прошли обучение торговле на маркетплейсах

На открытии конференции выступила директор Агентства Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства Екатерина Смоленчук. «В этом году мы провели пять мероприятий. посвященных маркетплейсам, в которых приняли участие около 140 субъектов МСП, самозанятых и физических лиц, желающих заняться предпринимательской деятельностью», — рассказала она.