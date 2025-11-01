В Башкирии более 80 человек прошли обучение торговле на маркетплейсах

Конференция «“Мой бизнес” Республика Башкортостан. Маркетплейсы» прошла в Уфе по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». В мероприятии приняли участие 40 представителей малого и среднего бизнеса, 18 самозанятых и 23 физических лица, сообщили в министерстве предпринимательства и туризма региона.
На открытии конференции выступила директор Агентства Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства Екатерина Смоленчук. «В этом году мы провели пять мероприятий. посвященных маркетплейсам, в которых приняли участие около 140 субъектов МСП, самозанятых и физических лиц, желающих заняться предпринимательской деятельностью», — рассказала она.
Спикерами конференции выступили федеральные и региональные эксперты рынка электронной торговли, опытные сейлеры и маркетологи. Они провели мастер-классы и практические сессии. По завершении мероприятия всем участникам были выданы сертификаты.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.