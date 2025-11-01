Донские педагоги победили на конкурсе в области инклюзивного образования

Уточним, в конкурсе участвовали 526 педагогов и специалистов из 69 регионов России. В финал вышли 40 участников. Церемония награждения состоялась в Большом зале Дворца культуры МГТУ им. Н. Э. Баумана. Кроме того, на «ИнваПрофи-2025» работали мастер-классы по преодолению барьеров городской среды, интерактивные воркшопы по реабилитации и инклюзивному коворкингу, а также выставка инновационных разработок.