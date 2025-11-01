Донские педагоги победили на конкурсе в области инклюзивного образования

Всероссийский конкурс профессиональных достижений «ИнваПрофи-2025» среди работников образовательно-реабилитационных организаций для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья прошел в Москве с 21 по 24 октября в соответствии с задачами нацпроекта «Кадры». Два педагога из Ростовской области стали победителями, сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Лучшие практики в профессиональном обучении представила сотрудник Новочеркасского технологического техникума-интерната Лала Ахундова. Победительницей в категории общего образования стала учитель-логопед Зерноградской специальной школы-интерната Анастасия Лола.
«Разработки дончан в числе лучших будут опубликованы в специальном сборнике, а значит уникальным опытом наших преподавателей смогут воспользоваться коллеги по всей стране», — рассказал заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.
Уточним, в конкурсе участвовали 526 педагогов и специалистов из 69 регионов России. В финал вышли 40 участников. Церемония награждения состоялась в Большом зале Дворца культуры МГТУ им. Н. Э. Баумана. Кроме того, на «ИнваПрофи-2025» работали мастер-классы по преодолению барьеров городской среды, интерактивные воркшопы по реабилитации и инклюзивному коворкингу, а также выставка инновационных разработок.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.