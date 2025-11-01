В Казани открылась выставка, посвященная заслуженным тренерам Татарстана

Уличная фотовыставка, посвященная выдающимся тренерам Татарстана, открылась в Казани на улице Петербургской, которая является пешеходной зоной. Экспозиция подготовлена в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России», сообщили в министерстве спорта региона.
Фотоматерилы рассказывают о 48 выдающихся наставниках. На информационных баннерах представлены портреты тренеров и краткие справки об их профессиональных достижениях. Акцент сделан на самых ярких результатах их учеников: указаны имена воспитанников, завоевавших медали на первенствах и чемпионатах России, Европы и мира.
«День тренера — это прекрасный повод выразить благодарность всем наставникам за их титанический труд, преданность делу и умение раскрыть потенциал каждого спортсмена. Эта выставка — наша общая дань уважения людям, чьи имена стоят за громкими победами татарстанского спорта», — рассказал министр спорта Владимир Леонов.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.