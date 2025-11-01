Волгоградский спортсмен выиграл серебро на Кубке Азии по триатлону

Денис Колобродов был одним из фаворитов в гонке, и лишь во время забега уступил китайскому атлету Цзюньцзе Фаню, который стал победителем соревнований. Волгоградец отстал на 17 секунд, и завоевал серебряную медаль. Уточним, среди женщин выступала Татьяна Баскакова, также уроженка Волгограда. Она заняла седьмое место.