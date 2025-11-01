Волгоградский спортсмен выиграл серебро на Кубке Азии по триатлону

Волгоградский атлет Денис Колобродов занял второе место на Кубке Азии по триатлону, сообщили в комитете физической культуры и спорта региона. Победы российских спортсменов способствуют достижению целей государственной программы «Спорт России».
Соревнования прошли в китайском Чунцине 18 октября. Турнир состоялся на территории туристической курортной зоны озера Чаншоу. В общей сложности на старт вышли более 50 атлетов. Спортсмены должны были проплыть 1,5 км, затем проехать 40 км на велосипеде, а далее пробежать 10 км.
Денис Колобродов был одним из фаворитов в гонке, и лишь во время забега уступил китайскому атлету Цзюньцзе Фаню, который стал победителем соревнований. Волгоградец отстал на 17 секунд, и завоевал серебряную медаль. Уточним, среди женщин выступала Татьяна Баскакова, также уроженка Волгограда. Она заняла седьмое место.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.