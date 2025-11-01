Ричмонд
В Иркутске завершили благоустройство «Аллеи здоровья»

На территории высажены декоративные деревья и кустарники.

Благоустройство общественной территории «Аллея здоровья» в Иркутске провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве жилищной политики и энергетики региона.

Аллея расположена на улице Розы Люксембург, около дома № 184/1. Работы на объекте начались 1 апреля. Специалисты демонтировали старые бетонные конструкции, сделали новое покрытие дорожек, установили пешеходные ограждения и наружное освещение. Кроме того, на территории высажены декоративные деревья и кустарники, установлены скамьи и урны.

Уточним, что проект благоустройства этой территории победил в голосовании «Формирование комфортной городской среды» в 2024 году. Именно это пространство получило поддержку горожан: за него проголосовали почти 10 тысяч жителей Иркутска.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.