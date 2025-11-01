«Омичка» победила «Динамо» из Краснодара в матче Суперлиги

В Омске на площадке велотрека прошел матч шестого тура Чемпионата России по волейболу среди команд Суперлиги. «Омичка» одержала уверенную победу над краснодарским «Динамо» со счетом 3:1, уступив соперницам лишь в третьей партии.
С самого начала встречи омские волейболистки захватили инициативу. В первой партии они уверенно контролировали игру, завершив сет со счетом 25:18. Во второй партии «Динамо» попыталось перехватить контроль. Однако «Омичка» проявила стойкость, отыграла все опасные моменты и вырвала победу — 28:26 — в напряженной и драматичной борьбе.
Третий сет стал единственным, в котором гостьи из Краснодара смогли реализовать свое преимущество. При равной игре в начале партии они усилили атаки и завершили сет со счетом 25:17.
«Мы очень хотели победить, нам нужна была любая победа. У нас каждый домашний матч — суперподдержка болельщиков. Это всегда чувствуется, а сегодня особенно. Спасибо огромное!» — поделилась она после игры.
Фото: Ева Якубович.
Главный тренер команды Александр Кошкин отметил боевой настрой подопечных: «Хочу поблагодарить девчонок — хорошая боевая игра, по-другому и не могло быть. В этом сезоне у нас не будет легких матчей, все будут такими, где надо вырывать победу. Молодцы, что дотерпели. Не все получалось, были перепады, но главное — результат!».
В решающей четвертой партии «Омичка» вновь продемонстрировала характер. С первых розыгрышей команда вырвалась вперед, и, несмотря на попытки соперниц сократить отставание, уверенно довела матч до победы — 25:21. Лучшим игроком встречи признана связующая «Омички» Амалия Горбатюк.