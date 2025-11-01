Ветераны СВО провели показ адаптивной одежды

Защитники продемонстрировали комплекты одежды в нескольких стилях: деловом и повседневном, спортивном, рабочем и вечернем. Свои разработки предоставили компании «Ортомода», «Росттекстиль», Putin Team Russia.
«С этого года при поддержке Президента России фонд “Защитники Отечества” начал выдавать ветеранам специальной военной операции с инвалидностью адаптивную одежду, которая учитывает их физиологические особенности. Героям необходима современная, удобная и качественная одежда на разные случаи жизни. Наша общая задача — поддержать их и в этом, чтобы они могли чувствовать себя комфортно, заниматься домашними делами, работать и воспитывать детей», — рассказала статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
Фонд «Защитники Отечества» выдает ветеранам СВО адаптивную одежду бесплатно в качестве технического средства реабилитации. Для каждого предусмотрены три комплекта: летний, зимний и демисезонный. При этом используются модели, разработанные победителями Международного конкурса дизайна адаптивной одежды «На крыльях». Всего с лета 2025 года фонд выдал уже более 1300 комплектов адаптивной одежды.
Ветераны отмечают высокое качество и удобство такой одежды. «Раньше я не понимал, для чего нужна адаптивная одежда. Когда мне выдали несколько комплектов такой одежды, пришло понимание. Ранее мне приходилось, например, почти полностью раздеваться, чтобы обслуживать протезы, а теперь достаточно просто расстегнуть молнию на штанине. Я оценил весь ассортимент. Нам предлагают одежду с различными функциональными элементами: есть стилизованные молнии, липучки или скрытые элементы», — поделился впечатлениями ветеран СВО Сергей Кротов.
Показ сопровождался небольшими театрализованными постановками, которые на сцене представили ветераны. Кроме того, защитники с инвалидностью станцевали вальс. В завершение мероприятия хор Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова Минобороны РФ исполнил гимн фонда «Защитники Отечества».
Возможность обеспечивать ветеранов адаптивной одеждой появилась у фонда «Защитники Отечества» благодаря поддержке Президента России Владимира Путина. Глава государства поддержал инициативу Анны Цивилевой на встрече с сотрудницами и героями СВО в марте 2025 года.
С целью развития отрасли адаптивных товаров фонд «Защитники Отечества» организует и проводит Международный конкурс дизайна адаптивной одежды «На крыльях». В этом году на конкурс поступило 286 заявок от модельеров и дизайнеров из 67 регионов России и семи зарубежных государств: Республики Беларусь, Турции, Иордании, Бразилии, Нигерии, Пакистана и Коста-Рики.