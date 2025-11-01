Ветераны СВО провели показ адаптивной одежды

Ветераны отмечают высокое качество и удобство такой одежды. «Раньше я не понимал, для чего нужна адаптивная одежда. Когда мне выдали несколько комплектов такой одежды, пришло понимание. Ранее мне приходилось, например, почти полностью раздеваться, чтобы обслуживать протезы, а теперь достаточно просто расстегнуть молнию на штанине. Я оценил весь ассортимент. Нам предлагают одежду с различными функциональными элементами: есть стилизованные молнии, липучки или скрытые элементы», — поделился впечатлениями ветеран СВО Сергей Кротов.