Соцфонд досрочно перечислил часть пособий перед праздниками

Он отметил, что досрочная выплата распространяется на все виды пенсий, включая страховые, социальные и накопительные, по старости и по инвалидности. Средства придут автоматически, пенсионерам не нужно никуда обращаться для этого. При этом те, кто получает пенсию или детские выплаты через «Почту России», смогут получить их от почтальона или в кассе почтового отделения с 3 по 25 ноября.