Садоводам Башкирии предложили экономичный способ межевания

В Башкирии владельцам садовых участков стали доступны комплексные кадастровые работы, позволяющие решить проблему нечетких границ земельных наделов. В отличие от индивидуального межевания, этот подход предполагает одновременное уточнение границ всех участков в товариществе, что значительно выгоднее для садоводов.
Для организации таких работ членам СНТ необходимо принять коллективное решение на общем собрании, после чего правление может заключить договор с кадастровым инженером через специализированные организации. Процесс включает обмер всей территории товарищества, создание детального карт-плана с фиксацией границ каждого надела и работу согласительной комиссии для урегулирования спорных вопросов между соседями.
После завершения всех согласований документы направляются в Росреестр для официального занесения в базу данных. Такой подход не только обходится значительно дешевле индивидуального межевания, но и помогает предотвратить будущие земельные споры, а также исправить существующие неточности в реестре недвижимости. Особенно выгодной эту процедуру делает возможность компенсации до 90% затрат через Министерство сельского хозяйства республики.
