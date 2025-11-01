Садоводам Башкирии предложили экономичный способ межевания

После завершения всех согласований документы направляются в Росреестр для официального занесения в базу данных. Такой подход не только обходится значительно дешевле индивидуального межевания, но и помогает предотвратить будущие земельные споры, а также исправить существующие неточности в реестре недвижимости. Особенно выгодной эту процедуру делает возможность компенсации до 90% затрат через Министерство сельского хозяйства республики.